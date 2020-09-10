В Уфе в дни проведения фестиваля «Сердце Евразии» дополнительно выделят 150 автобусов

В Уфе гостей V международного фестиваля «Сердце Евразии» 11 и 12 сентября развезут на 150 дополнительных автобусах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после проведения торжественных мероприятий жителей развезут 40 автобусов ГУП «Башавтотранс» и 110 единиц автобусов коммерческих перевозчиков.

Автобусы направятся в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку.

Остановки автобусов будут организованы у сквера Гафури (по улице Пушкина).

С 11 по 13 сентября, в связи с проведением V международного фестиваля «Сердце Евразии», будет ограничено движение транспорта на ряде улиц Уфы.

Движение транспорта будет перекрыто с 12.00 часов 11 сентября до 01.00 часов 12 сентября и с 12.00 часов 12 сентября до 01.00 часов 13 сентября на следующих участках улиц:

— по улице Заки Валиди от улицы Гафури до улицы Аксакова;

— по улице Гафури от улицы Свердлова до улицы Пятигорской;

— по улице Пушкина от улицы Гафури до улицы Аксакова;

— по улице Аксакова от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина;

— съезд к парку «Ватан».

Также с 12.00 часов 11 сентября до 01.00 часов 13 сентября будет перекрыта парковка автотранспорта перед Конгресс-холлом «Торатау».

На время действия ограничения движения на указанных участках дорог изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.