В Уфе в дни проведения фестиваля «Сердце Евразии» дополнительно выделят 150 автобусов
В Уфе гостей V международного фестиваля «Сердце Евразии» 11 и 12 сентября развезут на 150 дополнительных автобусах.
Как сообщает пресс-служба мэрии, после проведения торжественных мероприятий жителей развезут 40 автобусов ГУП «Башавтотранс» и 110 единиц автобусов коммерческих перевозчиков.
Автобусы направятся в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку.
Остановки автобусов будут организованы у сквера Гафури (по улице Пушкина).
С 11 по 13 сентября, в связи с проведением V международного фестиваля «Сердце Евразии», будет ограничено движение транспорта на ряде улиц Уфы.
Движение транспорта будет перекрыто с 12.00 часов 11 сентября до 01.00 часов 12 сентября и с 12.00 часов 12 сентября до 01.00 часов 13 сентября на следующих участках улиц:
— по улице Заки Валиди от улицы Гафури до улицы Аксакова;
— по улице Гафури от улицы Свердлова до улицы Пятигорской;
— по улице Пушкина от улицы Гафури до улицы Аксакова;
— по улице Аксакова от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина;
— съезд к парку «Ватан».
Также с 12.00 часов 11 сентября до 01.00 часов 13 сентября будет перекрыта парковка автотранспорта перед Конгресс-холлом «Торатау».
На время действия ограничения движения на указанных участках дорог изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.