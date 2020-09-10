Башкирия в ТОПе регионов-лидеров по числу идей на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Башкортостан занял третье место в рейтинге регионов по числу перспективных идей для устойчивого развития страны, представленных на крауд-платформу idea.asi.ru в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени». Форум проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

В тройку регионов-лидеров вошли Московский регион (1802 идеи), Нижегородская область (708 идей). ТОП-3 наиболее активных регионов замкнул Башкортостан. Жители республики представили 546 предложений по перезагрузке и развитию экономики, социальной и технологической сфер.

Одно из них — предложение гендиректора башкирской компании «ЕВНАТ» Екатерины Тузовской по использованию искусственного интеллекта на нефтеперерабатывающих заводах. Уникальная технология позволяет хранить нефть длительное время без потерь качества, что особенно актуально в период снижения спроса, сократить потери сырья в резервуарах на 98%. По словам автора проекта, в настоящее время в среднем 3% всей добываемой нефти оседает в резервуарах, объем потери сырья ежегодно составляет около 16,8 млн тонн. Нефтешлам зачастую утилизируется недобросовестно, при этом токсичные испарения загрязняют атмосферу, нанося значительный вред экологии нефтедобывающих и перерабатывающих регионов. Кроме того, нефтеперерабатывающие компании несут большие производственные издержки в связи с необходимостью регулярной очистки резервуаров от осадка.

﻿«Традиционно доминантами экономики Башкортостана были три отрасли промышленности — нефтяная, нефтехимическая/химическая и авиационная. Сегодня мы выстраиваем векторы развития республики в соответствии с вызовами, которые стоят перед Россией в целом, и намерены максимально раскрыть потенциал новых отраслей, – отметил первый заместитель премьер-министра Правительства региона Андрей Назаров. — Мы ориентированы на поддержку инновационных компаний, чьи проекты одновременно стимулируют несколько отраслей. Башкирия может носить не только статус сырьевого региона, но и стать поставщиком интеллектуальных высокотехнологичных решений, которые позволят повысить рентабельность нефтеперерабатывающего сектора в масштабе всей страны и при этом снизить нагрузку на экологию».

Новая технология позволит ежегодно предотвращать потери экспортируемой из России нефти более чем на 800 млрд рублей. Для этого необходимо установить струйные перемешивающие устройства во всех действующих резервуарах для хранения нефти и нефтепродуктов, обеспечить применение технологии при разработке проектов строительства новых резервуарных парков в России. Пока оборудование башкирских поставщиков используется только на объектах «Газпрома» и «Роснефти».

В целом, участники конкурса разместили на крауд-платформе https://idea.asi.ru более 12 тысяч решений по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер. После совместной корректировки с международными отраслевыми экспертами, идеи могут быть оформлены в полноценные проекты, которые можно будет внедрять в реальную практику в российских регионах.

Топ-100 идей и проектов представят на Форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Лучшие идеи обозначат вектор развития различных сфер жизни в масштабе страны. Победители получат поддержку организаторов и партнёров Форума, их проекты будут размещены на платформе обмена практиками устойчивого развития «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.