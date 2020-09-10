«Блогер под рюкзаком» едет в Башкирию







Федеральный проект «Блогер под рюкзаком», популяризирующий активный туризм с 2015 года, добрался до Южного Урала. До этого он уже побывал в Японии, Килиманджаро, на Кавказе и Крыму.

Travel-блогеры начнут поход с истока реки Белой, затем поднимутся на Иремель, покорят Инзерские Зубчатки и Ялангас, а также посетят горнолыжные курорты Абзаково и Банное.

Участники проекта — соавторы инстаграм-проекта про путешествия @uletimru Антон и Ирина Константиновы, travel-блогер и амбассадор одного из ведущих фотобрендов и автор многочисленных публикации о Японии Эрика Кавай, организаторы проекта «Блогер под рюкзаком», ведущие блог «Двое и алоэ» Борис Коновалов и Олеся Новикова, автор канала Tactical+ на Youtube — одного из ведущих каналов с обзорами туристического снаряжения и гаджетов для походов Дмитрий Зайцев. Также вместе с ними отправится в путешествие фотограф и путешественник из Уфы, основатель «Посольства Уральских гор» Олег Чегодаев.

«Блогеры под рюкзаком» пройдут всего более 100 км по Большой Южно-Уральской тропе. Ситуация с туризмом в России сложная: огромная территория, прекрасная в своей первозданности, но полностью лишенная какой-либо туристической инфраструктуры. И маркированные тропы — лишь один из множества необходимых путей для решения это проблемы.

﻿«Нужно еще и создавать вокруг информационное поле. Тропа не должна зарасти, а для этого о ней должны знать в России, для этого нужно понимать основные принципы использования маркированных троп, — считает основатель Большой Южно-Уральской тропы Раис Габитов. — Южно-уральская тропа хороша не только видами, здесь на каждом этапе пути есть возможность переночевать в кровати. Когда ты можешь обойтись без палатки — путь пешком становится проще и веселей».

Поездка организуется по инициативе Госкомитета РБ по туризму и создателя большой южноуральской тропы Раиса Габитова.