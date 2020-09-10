В Башкирии регоператор ТКО проводит экоуроки школьникам















Более 3,5 тысячи детей приняли участие в экологических уроках, квестах и конкурсах регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой» из федеральной группы компаний «Мехуборка», принадлежащей Константину Жаркевичу.

«С начала реформы обращения с отходами занятия по экологическому просвещению проводились среди воспитанников детских садов, приюта, отдыхающих в детских лагерях и базах отдыха, школьников младших и средних классов. Учились грамотному обращению с отходами ребята из Аскинского, Балтачевского, Бирского, Бураевского, Дюртюлинского, Илишевского, Караидельского, Калтасинского, Краснокамского, Мишкинского, Татышлинского, Янаульского районов, а также городов Нефтекамск, Агидель, Межгорье», — рассказывает гендиректор компании «Дюртюлимелиоводстрой» Евгений Юдинцев .

Программа экологического образования регоператора охватывает разные возрастные категории и включает в себя два основных направления: экологическое просвещение, пропаганду раздельного сбора отходов и экономии природных ресурсов через акции по креативному применению вторсырья.

Для детей постарше в школах и детских лагерях специалисты экологического отдела «Дюртюлимелиоводстрой» проводят экоквест «Разделяй с нами». А малышей из детских садов обучают в интерактивной форме на «Экоуроках с Рокки», где всеми любимый щенок играет с детками, в процессе обучая их правильному обращению с мусором.

В марте 2020 года впервые экологический урок был проведен в Социальном приюте для детей и подростков в городе Дюртюли. В период пандемии в рамках дистанционного экологического просвещения был выпущен и распространен по школам видеоурок «Разделяй с нами. ТКО».

На занятиях сотрудники регоператора рассказывают детям о необходимости ответственно относиться к окружающей природе и объясняют, как нужно правильно утилизировать опасные бытовые отходы: энергосберегающие лампы, градусники и батарейки. На экоуроках ребята узнают, как сортировать отходы, на какие виды они делятся и какому типу контейнера соответствуют. Маленькие защитники природы активно втягиваются в процесс игры, смело отвечают на вопросы и делятся своими знаниями.

После познавательной презентации ребята переходят к самому интересному – играм! В «Сортировке мусора» малыши отправляют карточки с отходами в соответствующие контейнеры, а в «Мусороболе» весело бросают бумажные шарики в урны, стараясь попасть в цель с определенного расстояния. Заканчивается все необычным танцем «Уборка» и раздачей памятных презентов от регионального оператора – воздушных шариков с логотипом «Мехуборка», сладких подарков и удостоверений «Зеленый агент». Дети расходятся в приподнятом настроении.

Также в текущем году башкирская «Мехуборка» организовала масштабный экологический конкурс среди школ своей зоны деятельности «Чудеса из вторсырья». Учащиеся 82 образовательных учреждений представили на конкурс удивительные поделки из вторичных материалов, которые могли отравиться на свалку, но получили вторую жизнь. На первом этапе представитель регоператора в составе жюри выезжал в каждую школу и автору лучшей поделки от школы вручал приз. Во втором этапе в соцсети прошло общее голосование, и победа была присуждена Гимназии №1 с. Верхнеяркеево. По итогам конкурса в июле 2020 года региональный оператор «Дюртюлимеливодстрой» провел торжественную церемонию награждения гимназии главным призом конкурса – новыми экоконтейнерами для раздельного сбора отходов!