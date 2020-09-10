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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Журналисты ИА «Башинформ» награждены за участие в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Журналисты ИА «Башинформ» награждены за участие в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» Фото: Валерий Шахов

В Уфе журналистов информационного агентства «Башинформ» наградили за участие во всероссийском конкурсе «Вместе в цифровое будущее». Призы вручил генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Сергей Алфёров.

Специальный корреспондент агентства Галина Бахшиева удостоена награды за участие во всероссийском конкурсе на региональном этапе. Корреспондент Наталья Овчарук завоевала первое место в ПФО за работу «Башкирская скорая. Перезагрузка» и с этим же материалом на федеральном этапе заняла второе место.

«Рада была участвовать в таком масштабном конкурсе. В победу до последнего не верила, — признается Наталья. — Однако есть к чему стремиться в следующем году, когда «Ростелеком» будет проводить юбилейный 10-й конкурс «Вместе в цифровое будущее».

ИА «Башинформ»
Теги: награждение, Вместе в цифровое будущее
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