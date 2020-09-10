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10 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет фестиваль прав человека и гражданских инициатив

ОБЩЕСТВО

Международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив пройдет в Уфе с 18 по 20 сентября.

На фестивале пройдут лекции, мастер-классы, выставка фотографий, дискуссии, кинопоказы, юридические консультации.

На мероприятии планируются обсудить традиционные направления: «Город», «Права Человека», «Образование», «Культура и социальное искусство», «Экология», «Благотворительность», «Эксперимент».

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться.

Организаторами фестиваля выступают Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества, Ассоциация ПУАР, Дом прав человека — Воронеж при поддержке за счёт средств гранта Фонда развития гражданского общества РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: фестиваль
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