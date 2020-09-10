В Уфе пройдет фестиваль прав человека и гражданских инициатив
Международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив пройдет в Уфе с 18 по 20 сентября.
На фестивале пройдут лекции, мастер-классы, выставка фотографий, дискуссии, кинопоказы, юридические консультации.
На мероприятии планируются обсудить традиционные направления: «Город», «Права Человека», «Образование», «Культура и социальное искусство», «Экология», «Благотворительность», «Эксперимент».
Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться.
Организаторами фестиваля выступают Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества, Ассоциация ПУАР, Дом прав человека — Воронеж при поддержке за счёт средств гранта Фонда развития гражданского общества РБ.