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Уфа   °

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В Уфе в подземном переходе установили «Стену памяти» жертвам домашнего насилия

ОБЩЕСТВО
Фото: Квирфем-Уфа

В Уфе в подземном переходе установили «Стену памяти» жертвам домашнего насилия Фото: Квирфем-Уфа

Уфа стала третьим российским городом после Челябинска и Миасса, где появилась инсталляция «стена памяти» жертвам домашнего насилия. Ее обустроили в подземном пешеходном переходе на улице Заки Валиди.

«В инсталляции были использованы данные о женщинах, убитых в республике Башкортостан в 2019-2020 годах. Это те немногие трагедии, по которым мы нашли в СМИ заметки с именами и фотографиями. В большинстве опубликованных историй жертвы безымянные. И в этом есть горький символизм — женщины, подвергающиеся домашнему насилию, «невидимы» обществу, от них отмахиваются правоохранители, их «не видит» государство. А когда их убивают домашние тираны, то они остаются безлики и безымянны на страницах СМИ. Поэтому нам было важно прописать на этом стенде каждое найденное имя и историю. Давайте запомним каждое имя и каждое лицо. Этих женщин уже не вернуть. Но ещё можно помочь тем, чьи сердца бьются», — написала активиста движения «Квирфем-Уфа» Ева Крестовиц.

Таким образом активистки напомнили, что России нужен закон о домашнем насилии.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что гражданин за смертельный удар, нанесенный супруге, отделался штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: домашнее насилие, Стена памяти
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