В центре Уфы из-за фестиваля «Сердце Евразии» временно ограничат движение автотранспорта

В Уфе с 11 по 13 сентября, в связи с проведением V Международного фестиваля «Сердце Евразии», будет ограничено движение транспорта в центре города.

По информации пресс-службы столичной администрации, движение транспорта будет перекрыто:

— по улице Заки Валиди от улицы Гафури до улицы Аксакова;

— по улице Гафури от улицы Свердлова до улицы Пятигорской;

— по улице Пушкина от улицы Гафури до улицы Аксакова;

— по улице Аксакова от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина;

— съезд к парку «Ватан».

Время действия ограничений с 12 часов 11 сентября до 1 часа ночи 12 сентября и с 12 часов 12 сентября до 1 часа ночи 13 сентября.

Также с 12 часов 11 сентября до 1 часа 13 сентября будет перекрыта парковка автотранспорта перед Конгресс-холлом «Торатау».

Сообщается, что во время действия ограничения на указанных участках дорог изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

В мэрии обратились к горожанам с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и принесли извинения за возможные неудобства.

Напоминаем, что фестиваль «Сердце Евразии» пройдет в Уфе 11 и 12 сентября. Его откроет праздник национального костюма, а завершится все гала-концертом и фейерверком. Хедлайнерами мероприятия станут: Надежда Бабкина, «Бурановские бабушки», Пелагея и Олег Газманов.