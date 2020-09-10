В Уфе испытали первый башкирский наземный беспилотник-дальноход
В Уфе испытали первый башкирский наземный беспилотник-дальноход Фото: Соцсети
В Уфе прошли испытания первого наземного беспилотника-дальнохода башкирского производства. Проект воплотил в жизнь уфимец Ильфат Байназаров.
«Испытали первый башкирский наземный беспилотник-дальноход. Управляется дистанционно с любой точки земли. Заряда хватает от 6 до 10 часов», — сообщил Ильфат.
Уфимец спросил у пользователей социальных сетей и руководства Башкирии, где он может пригодиться. Также Ильфат Байназаров предложил придумать аппарату название. Например, «уфаход».