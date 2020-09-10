Фото: marieclaire.ru Большинство жителей Башкирии никогда не сталкивались с харассментом - исследование Фото: marieclaire.ru

93% опрошенных жителей Башкирии никогда не сталкивались с харассментом на текущем или последнем месте работы, сообщили по результатам исследования Headhunter. 6% респондентов рассказали, что им приходилось выслушивать неприличные высказывания или оскорбления в свой адрес, а также упомянули о нежелательных прикосновениях. 1% респондентов сообщили о принуждении к интимной близости.

По России в целом доля тех, кто не сталкивался с сексуальными домогательствами на работе, оказалась ниже — 87%. Самым «харассментоёмкими» отраслями оказались сектора товаров народного потребления, продуктов питания, гостинично-ресторанный бизнес. Встречаются такие случаи в автомобильном бизнесе, добыче сырья и ЖКХ. Меньше всего домогательств фиксируют сотрудники отраслей энергетики, сельского хозяйства, промышленного оборудования, IT, металлургии, розничной торговли, строительства, телекоммуникаций.