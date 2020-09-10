Коронавирус в Башкирии: Сколько заболевших; последний пациент; выплаты семьям погибших

В Башкирии семьям медработников, погибших от новой коронавирусной инфекции, выплатили более 11 миллионов рублей.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Сколько заболевших. По последним данным республиканского Минздрава, в Башкирии количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 30 человек, из них 12 случаев выявлены в Уфе. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в регионе составило 8 072 человека. Сейчас лечение в стационарах проходят 47 инфицированных коронавирусом, двое из них находятся в тяжелом состоянии, но дышат самостоятельно, к аппарату ИВЛ не подключены. Амбулаторно, с легкой формой заболевания, лечатся 703 зараженных. Выздоровели с начала пандемии 7 293 заболевших, из них 84 пациента за последние сутки, сообщили в ведомстве 9 сентября. Число летальных исходов от COVID-19 по-прежнему в республике составляет 29.

В целом по стране зафиксировано 1 041 007 случаев заражения коронавирусом. При этом число умерших на этой неделе превысило 18 тысяч и составило с начала пандемии 18 135 человек.

Выписали последнего пациента. Тем временем в Уфе из covid-госпиталя клиники Башгосмедуниверситета выписали последнего пациента, победившего коронавирус. Учреждение постепенно возвращается к прежнему режиму работы. Напомним, терапевтический корпус 6-й больницы был перепрофилирован в коронавирусный госпиталь 16 апреля. Максимальное количество больных, которые одномоментно проходили лечение в госпитале – 103 человека, сообщили в клинике БГМУ.

Принимать заражённых коронавирусной инфекцией в учреждении перестали с 28 августа. Однако опыт, приобретенный в лечении сложных пациентов, планируется использовать и дальше. На базе терапевтического корпуса создается пульмонологический центр, где будут наблюдать перенесших COVID и другие легочные патологии. В то же время, при необходимости, клиника БГМУ готова развернуть covid-госпиталь заново.

Выплаты семьям погибших от COVID. В Башкирии семьи четырех медиков, погибших от COVID-19, получили по 2,75 млн рублей. Страховые выплаты производятся Фондом соцстрахования и предусмотрены указом Президента РФ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Как сообщили в ФСС по РБ, всего по этим 4 смертельным случаям медработников выплачено более 11 млн рублей. Фамилии погибших медиков не раскрываются.

Ранее «Башинформ» писал, что в апреле от COVID умерла 56-летняя медсестра Белебеевской ЦРБ Елена Никанорова. В мае от этой инфекции скончалась 57-летняя медсестра из Стерлитамака Флюра Азельгариева, а в Демском госпитале умер﻿ ﻿54-летний водитель «скорой» Давлекановской ЦРБ Радик Исхаков. В июле от коронавируса скончался 62-летний участковый врач-терапевт из Октябрьского.

Также в «Списке памяти» медработников, погибших во время пандемии COVID-19, значатся 28-летний врач из Башкирии, работавший в больнице в Подмосковье, Наиль Саматов, 54-летняя детский психотерапевт Лариса Нурлыгаянова, 54-летняя врач-иммунолог РКБ им. Куватова Олеся Давлетнурова.

Также согласно указу о страховых гарантиях, медикам или водителям «скорых», кто получил инвалидность в связи с перенесенным COVID-19, положено от 680 тысяч до 2 млн рублей. При временной потере трудоспособности они получают 68 тысяч рублей.