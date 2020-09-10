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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Резидентов ОЭЗ «Алга» освободят от транспортного налога и части налога на прибыль

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Резидентов ОЭЗ «Алга» освободят от транспортного налога и части налога на прибыль Фото: Олег Яровиков

Депутаты башкирского парламента рассмотрят на ближайшем пленарном заседании проект закона, предполагающий уставить ряд налоговых преференций для особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга», созданной на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

Как пояснил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев, речь идет об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль и освобождении от уплаты транспортного налога организаций-резидентов особых экономических зон промышленно-производственного типа, созданных в республике.

«Такая мера поддержки резидентов особых экономических зон в регионах предусмотрена федеральным законодательством. Она должна положительно сказаться на развитии предприятий особой зоны, ее инженерной, транспортной, социальной инфраструктуре», — заявил он.
Взамен предоставленных налоговых преференций Башкирия намерена получить обратную экономическую отдачу от предприятий особой зоны, объем которой многократно превосходит бюджетные потери, связанные с предоставлением льгот.

По предварительным подсчетам, в 2021-2022 годах за счет таких льгот снижение доходов республиканского бюджета составит около 600 млн рублей.

Однако за это же время резиденты особой экономической зоны планируют создать в Башкирии около 1,3 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций превысит 20,3 млрд рублей, объем выручки за вычетом налога на добавленную стоимость составит свыше 25,1 млрд рублей. Все это повлечет за собой дополнительные налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет республики, резюмировали эксперты.

Галина Бахшиева
Теги: транспортный налог, ОЭЗ
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