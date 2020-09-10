12 и 13 сентября в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки

В башкирской столице в ближайшие выходные вновь состоятся сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

12 сентября торговля продуктами, не требующих соблюдения температурного режима, будет вестись во всех районах Уфы, 13 сентября — в четырех районах.

Запастись на зиму свежими овощами,медом и другими продуктами башкирского производства по ценам ниже рыночных можно будет по следующим адресам:

12 сентября:

— на площадке на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;

— на пересечении Мушникова и бульвара Баландина в Калининском районе;

— на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5 и 7;

— возле сквера «Волна» по улице Ахметова;

— на площади перед Дворцом Спорта;

— на площади имени Серго Орджоникидзе;

— на площади перед Дворцом Молодежи.

13 сентября:

— на пересечении Интернациональной и Машиностроителей;

— на площадке на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина;

— на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5 и 7;

— возле сквера «Волна» по улице Ахметова;

— на площади перед Дворцом Спорта.

Время работы сельхозярмарок — с 10 до 16 часов.