12 и 13 сентября в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки
В башкирской столице в ближайшие выходные вновь состоятся сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в пресс-службе мэрии.
12 сентября торговля продуктами, не требующих соблюдения температурного режима, будет вестись во всех районах Уфы, 13 сентября — в четырех районах.
Запастись на зиму свежими овощами,медом и другими продуктами башкирского производства по ценам ниже рыночных можно будет по следующим адресам:
12 сентября:
— на площадке на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;
— на пересечении Мушникова и бульвара Баландина в Калининском районе;
— на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5 и 7;
— возле сквера «Волна» по улице Ахметова;
— на площади перед Дворцом Спорта;
— на площади имени Серго Орджоникидзе;
— на площади перед Дворцом Молодежи.
13 сентября:
— на пересечении Интернациональной и Машиностроителей;
— на площадке на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина;
— на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5 и 7;
— возле сквера «Волна» по улице Ахметова;
— на площади перед Дворцом Спорта.
Время работы сельхозярмарок — с 10 до 16 часов.