Фото: Нелли Рахматуллина В селе Скворчиха Ишимбайского района в 2020 году открылся женский монастырь Фото: Нелли Рахматуллина

Вдали от оживленных магистралей и городов, у небольшого селения Скворчиха Ишимбайского района, с марта 2012 года по благословению епископа Салаватскаго и Кумертауского Николая было начато строительство женского монастыря. В декабре 2015 года в храме был установлен иконостас, с июля 2015 по июль 2016 года была выполнена роспись храма, в мае 2016 года были установлены колокола, в 2019 году достроена гостиница для паломников. 11 марта на первом в 2020 году заседании священного Синода Русской Православной Церкви, в связи с прошением епископа Салаватского и Кумертауского Николая, было решено открыть во имя блаженной Варвары Скворчихинской Свято-Варваринский женский монастырь.

С этим чудным уголком башкирской земли неразрывно связано имя дивной угодницы Божией блаженной Варвары Скворчихинской. Она родилась 20 ноября 1890 года в семье скромного сельского батюшки, потомственного священника Василия Александровича Архангельского. Окончив Епархиальное женское училище в Уфе, Варвара Васильевна стала учительницей. Жила она одиноко, от замужества решительно отказалась. С самого начала своей жизни она избегала увеселений, круг интересов Варвары составляли школа и храм, чтение и молитва. Варвара Васильевна учила деток и науке, вере в Бога.

Подвиг юродства Варвара приняла в 1928-1929 годах после того, как директор школы запретил преподавать и говорить детям о Боге. Варвара с первых лет ухода в затвор принимала людей, требующих помощи и совета. Блаженная Варвара жила в сарае, открытом ветрам и вьюгам, без тепла и света, летом в духоте, осенью и весной под дождём, в грязи и холоде, зимой в снегу на морозе.

Дар прозорливости Варвары заметили уже в 1930-е годы. Открыто ей было и настоящее, и прошлое, и будущее. Сотни, даже тысячи людей прибегали к ее помощи в бедах и несчастьях. Во время Великой Отечественной женщины просили Варварушку открыть им, жив ли муж, сынок или брат. И в любом случае получали от нее утешение. Умерла она 27 февраля 1966 года.

В 2001 году блаженная Варвара Скворчихинская была прославлена в лике святых. После обретения ее честных мощей они почивали в мелеузовском храме Казанской иконы Богородицы, затем в храме женского монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев в поселке Приютово (Белебеевский район). В мае 2016 года честные мощи блаженной вернулись на место ее подвигов, в Скворчиху. Здесь, в храме женского монастыря, и почиют они в украшенной раке.

К мощам святой праведницы приезжают поклониться паломники не только из регионов России, но и стран ближнего зарубежья. Храм женского монастыря построен в форме корабля. «Это наш корабль спасения» – говорят насельницы обители. В храме установлен иконостас ручной резьбы, тактильная ростовая икона блаженной из дуба, которую могут «увидеть» и слепые люди.

На территории монастыря также построены монашеский корпус, гостиница для паломников. Источник блаженной Варвары, который она вырыла сама, долгое время оставался неблагоустроенным. Но сейчас там можно увидеть цветы и благолепие, над родником построена часовня. Сооружена небольшая купель. Вода в источнике целебная и очень вкусная.

Игумения Свято-Варваринский женский монастырь монахиня Вера (Ионова) родилась в 1955 году в городе Юрюзань Челябинской области, после учебы в школе закончила торговое училище и заочно сельхозинститут в Кургане по специальности «агроном-агрохимик». До 2002 года работала агрономом в закрытом городе Златоуст-36, ныне город Трехгорный. С 2002 по 2006 работала распространителем церковной утвари в храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Трехгорный. 15 апреля 2006 года была пострижена в монашеский постриг в Марфо-Мариинской обители милосердия села Ира.

«Для меня открытие монастыря очень важное и значимое событие. Своеобразное подведение итога данного промежутка моей жизни. Восемь лет трудов и молитвы увенчались открытием монастыря. А игуменство для меня – это огромная ответственность. Общеизвестно что монастыри являются сосредоточением сугубого молитвенного делания. Но наряду с главным своим делом молитвы, они ещё место духовного окормления верующих людей, что в наше очень сложное время актуально как никогда», — рассказала игумения женского монастыря.

Монахиня Вера отметила, что первоочередной задачей сейчас является газифицирование монастыря, здесь пока нет централизованного тепла и водоснабжения. Продолжается возведение монастырских стен, благоустройство монастырской территории и святого источника, идёт строительство иконной лавки. Монашеская жизнь в обители налажена и как здесь говорят, блаженная Варвара не только мощами пребывает в монастыре – она слышит всех, кто к ней обращается молитвенно, где бы он ни находился, отзывается на молитвы, помогает и благословляет.