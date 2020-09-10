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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ОНФ в Башкирии призвал власти Уфы и Стерлитамака обезопасить дорожное движение вблизи школ

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

ОНФ в Башкирии призвал власти Уфы и Стерлитамака обезопасить дорожное движение вблизи школ Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане обследовали участки дорог вблизи 28 школ Уфы и Стерлитамака, около которых в период с 1 января 2019 года по 30 июня 2020 произошло по одному ДТП с наездом на пешехода. По итогам мониторинга представители ОНФ направили в муниципалитеты обращения с рекомендациями по исправлению ситуации.

«Обследование дорожной инфраструктуры мы проводим ежегодно. В целом обеспечение безопасности дорожного движения около школ можно считать вполне удовлетворительным. Но вблизи некоторых уфимских школ ситуация значительно ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Опаснее, например, стал школьный маршрут для воспитанников Аксаковской гимназии №11. Там мы обнаружили дефекты покрытия, недостаточное освещение и неудовлетворительное состояние обочин. Кроме того, отсутствуют дорожные знаки, разметки и искусственные неровности. Сложности для передвижения создает и строительная площадка, которая развернута по соседству. Но ни стройка, ни другие работы не должны ставить под угрозу жизнь и здоровье детей на пути в школу», – отметил эксперт ОНФ в Башкортостане Дмитрий Сорокин.
Аналогичные проблемы общественники выявили и около уфимской школы №45 на улице Пушкина. Здесь из-за строительства большого жилого комплекса перекрыт тротуар и пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Около школы отсутствует дорожная разметка, обочины находятся в неудовлетворительном состоянии.
«По поводу пешеходного перехода около школы №8 к нам обратились сами родители. Несколько лет они добивались установки на оживленной дороге светофора. В этом году он появился, вот только вместо полноценного кнопочного городские власти разместили светофор с мигающим желтым сигналом. Кардинально на безопасность пешеходов он не влияет, особенно если учесть, что на данном участке видимость ограничена из-за припаркованных вдоль дороги автомобилей», – рассказал Сорокин.
Весь перечень проблем, которые были выявлены в ходе обследования улично-дорожной сети и пешеходных переходов на пути следования школьников, активисты ОНФ передали в администрации Уфы и Стерлитамака.

Теги: ОНФ, ПДД, школы
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