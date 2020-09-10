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В Башкирии суд закрыл дело на рыбака, вступившего в конфликт с инспектором Росрыболовства

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии суд закрыл дело на рыбака, вступившего в конфликт с инспектором Росрыболовства Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии административное дело в отношении рыболова-любителя уфимца Азата, якобы проявившего неповиновение представителю власти, прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Напомним, в начале августа возник конфликт между рыбаком и сотрудником Управления Росрыболовства по республике, сообщал «Башинформ».

Инспектор обвинил уфимца в том, что поймал рыбу, размером больше запрещённого. В свою очередь, рыбак заявил, что инспектор хотел получить от него взятку. В итоге конфликт дошел до того, что в Росрыболовстве инспектором в отношении данного гражданина были составлены административные протоколы по статьям 8.37, 19.4 КоАП РФ и направлены в суд для рассмотрения.

Суд посчитал несостоятельными доказательства Росрыболовства о неповиновении уфимца представителю власти. Дело прекращено за отсутствием состава правонарушения.

ИА «Башинформ»
Теги: правила рыболовства
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