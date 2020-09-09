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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе состоится XXII съезд Союза журналистов Башкортостана

ОБЩЕСТВО
Фото: Союз журналистов РБ

В Уфе состоится XXII съезд Союза журналистов Башкортостана Фото: Союз журналистов РБ

В Уфе 20 ноября 2020 года состоится XXII съезд Союза журналистов Башкортостана. Об этом объявили сегодня на очередном заседании в режиме онлайн с участием членов правления и председателей местных отделений СЖ.

На сегодня на учете в Союзе журналистов республики порядка 1600 человек. От 10 членов каждого местного отделения СЖ будет избрано по одному делегату.

Съезд является высшим руководящим органом Союза журналистов РБ и созывается не реже 1 раза в пять лет, отметил председатель союза Артур Давлетбаков.

ХХ съезд Союза журналистов состоялся 21 декабря 2015 года, 21‑й внеочередной съезд — 25 декабря 2016 года. На нем была принята новая редакция устава, избрано правление из 17 человек.

Ближайшее мероприятие, в котором примут участие члены союза, — фестиваль «Вся Россия-2020» в Сочи.

Лейла Аралбаева
Теги: журналистика
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