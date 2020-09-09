Фото: Союз журналистов РБ В Уфе состоится XXII съезд Союза журналистов Башкортостана Фото: Союз журналистов РБ

В Уфе 20 ноября 2020 года состоится XXII съезд Союза журналистов Башкортостана. Об этом объявили сегодня на очередном заседании в режиме онлайн с участием членов правления и председателей местных отделений СЖ.

На сегодня на учете в Союзе журналистов республики порядка 1600 человек. От 10 членов каждого местного отделения СЖ будет избрано по одному делегату.

Съезд является высшим руководящим органом Союза журналистов РБ и созывается не реже 1 раза в пять лет, отметил председатель союза Артур Давлетбаков.

ХХ съезд Союза журналистов состоялся 21 декабря 2015 года, 21‑й внеочередной съезд — 25 декабря 2016 года. На нем была принята новая редакция устава, избрано правление из 17 человек.

Ближайшее мероприятие, в котором примут участие члены союза, — фестиваль «Вся Россия-2020» в Сочи.