Фото: ИА «Башинформ» Уфимцев предупреждают о порывах ветра до 18 метров в секунду Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики Башкирии предупреждают об усилении ветра. Как сообщили в Башгидрометцентре, в Уфе 10 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и усиление ветра до 18 метров в секунду. Прогнозируются кратковременные дожди.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью: +8,+10, днем: +17, +19 градусов

Горожанам в качестве мер безопасности рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Автовладельцам не следует оставлять свой транспорт вблизи насаждений, заборов, ненадежных конструкций, а также не нужно парковать машину вплотную к стенам жилых домов и административных зданий.