В Башкирии осужденный в девятый раз убийца-рецидивист попросил о помиловании

56-летний житель Башкирии, который отбывает наказание за убийство женщины на почве личной неприязни, попросил о помиловании. Его историю рассмотрела специальная комиссия при главе республики.

«Ранее этот человек уже был судим за умышленное убийство, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – В его «активе» есть также разбой, грабежи, кражи, злостное хулиганство. В 2018 году он получил очередной, уже девятый по счету срок лишения свободы. Криминал стал для него образом жизни с 18-летнего возраста».

Еще один 59-летний осужденный на семь лет за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере также попросил рассмотреть возможность его освобождения. Мужчина продавал марихуану, хранил дома килограммы запрещенных веществ.

«В ходе обсуждения ходатайства комиссией было отмечено, что преступление было спланировано, подготовлено, человек сознательно пошел на изготовление и сбыт наркотика, о чем говорят и обстоятельства дела, и объем обнаруженной партии», — уточнили члены комиссии.

В итоге на заседании принято решение об отказе в помиловании обоим, так как в вышеназванных делах был осознанный выбор и умышленные преступления.