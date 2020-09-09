В Уфе до 23 сентября будут проверять сирены

С 9 сентября в столице Башкирии стартует проверка систем оповещения населения. Продлится она до 23 сентября.

В Управлении гражданской защиты Уфы уточнили, что проверка связана с завершением реконструкции системы, поэтому горожан просят соблюдать спокойствие.

К сведению

Оповещение населения в случае реальной угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации начинается с непрерывного звучания сирен в течение трех минут. Звук работающей сирены означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, необходимо включить телевизор, радиоприемник или радиоточку и прослушать речевую информацию, которая повторяется 3-5 раз, и затем действовать согласно полученным указаниям.

Для оповещения населения также используются: SMS-информирование, в местах с массовым пребыванием людей выводится речевая информация и задействуются видеомониторы, привлекаются средства массовой информации и т.д.