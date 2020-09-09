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В Бирске региональный оператор установил евроконтейнеры для ТКО

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В Бирске региональный оператор «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в группу «Мехуборка» Константина Жаркевича) установил 90 евроконтейнеров для твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Город получил их безвозмездно.

«Решение заменить старые мусорные баки на новые евроконтейнеры было принято нами по многочисленным просьбам горожан, — рассказывает гендиректор компании Евгений Юдинцев. – Жителям Бирска уже надоело видеть каждый день проржавевшие и потерявшие надлежащий вид металлические контейнеры из советского прошлого. Особенно актуальной замена мусорных контейнеров стала сейчас – когда в Бирске началось масштабное благоустройство после победы в очередном этапе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года».

Евроконтейнеры от «Мехуборки» соответствуют высоким стандартам качества и санитарно-эпидемиологическим требованиям. В отличие от металлических баков у них есть крышки: не будет неприятного запаха и отходы не растаскают животные. Кроме того, евроконтейнеры очень вместительны и вследствие чего эргономичны – вместо 3-4 металлических баков можно установить 2 евроконтейнера, сэкономив площадь размещения, время и трудозатраты на вывоз отходов.

«Водителям мусоровозов проще работать с такими контейнерами благодаря наличию колёс и кронштейнов захвата. Они устойчивы к суровым погодным условиям, без проблем переносят воздействия атмосферных осадков и на протяжении долгого времени сохраняют первоначальный внешний вид», — говорит руководитель отдела снабжения регионального оператора Денис Гарифуллин.

Несмотря на то, что установка мусорных контейнеров не включена в тариф регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой», с 1 января 2019 года компания установила свыше 4 тысяч евроконтейнеров для сбора ТКО и 112 контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов в Нефтекамске, Межгорье, Балтачевском, Бураевском, Дюртюлинском и Янаульском районах Башкирии. Теперь преимущества современных пластиковых евроконтейнеров для сбора отходов смогут оценить и биряне.

ИА «Башинформ»
Теги: Дюртюлимелиоводстрой, Мехуборка
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