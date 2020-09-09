В Башкирии шесть детсадов и центр психологической помощи получат грант на помощь родителям

В Башкирии шесть детских садов и Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 2021 году получат гранты из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей».

Поддержка будет оказана в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Победителями конкурсного отбора стали 149 образовательных организаций со всей страны, среди которых семь работают в Башкирии.

Средства будут направлены на создание в республике условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе для развития детей в возрасте до 3 лет.

Родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, будут доступны психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь.

Каждый родитель сможет получить консультацию у специалистов по интересующим вопросам воспитания и обучения детей. Для родителей будет организован личный прием в консультационном центре или дистанционно. Кроме того, специалисты будут выезжать в отдаленные сельские поселения.

Итоговые суммы грантов Министерством просвещения Российской Федерации будут определены до 15 сентября 2020 года.

Победителями стали: Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, центр развития ребенка детский сад № 7 города Бирска.

Грант также получат уфимские детские сады: №29, 226, 326 и стерлитамакские №87 и 93.