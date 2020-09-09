Закон о платных парковках в центре Уфы будет рассмотрен депутатами уже 17 сентября

Новый закон, регламентирующий правила парковки в центре Уфы, будет рассмотрен депутатами Госсобрания Башкирии уже на следующей неделе, 17 сентября. На днях доработанный проект закона «Об организации дорожного движения в РБ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ» был одобрен на заседании профильного парламентского комитета, сообщается на сайте республиканского парламента.

Новый закон призван оптимизировать транспортную загруженность отдельных территорий в рабочие дни.

«Уфимские автомобилисты хорошо знают, как трудно найти место для машины в центре города, чтобы быстро решить какой-то вопрос, — прокомментировал председатель ГС РБ Константин Толкачев. — Крайние полосы дорог практически всегда заняты. Нередко автомобили паркуют на краю проезжей части на весь рабочий день, используя часть дороги как персональную стоянку. Такие стихийные «стоянки» сводят на нет усилия дорожных служб. Ни введение одностороннего движения в центре Уфы, ни расширение проезжей части не помогли снизить напряженность на дорогах и не избавили город от пробок в часы пик. Законопроектом предлагается ввести плату за длительную парковку на таких загруженных территориях. Это общемировая практика, оправданная объективными трудностями в регулировании дорожного движения».

Согласно законопроекту, решение о создании и использовании платных парковок принимает орган государственной власти или местного самоуправления. Население должно быть проинформировано об этом не менее чем за месяц. В сообщении должны быть указаны сумма, порядок оплаты и проблема в сфере дорожного движения, которую таким образом планируется решить.

Предполагается, что первые 20 минут парковка будет бесплатной. Если же территория прилегает к объектам спорта, образования, здравоохранения, к организациям культуры, к учреждениям, оказывающим государственные услуги, к органам государственной власти или местного самоуправления, то продолжительность бесплатной парковки составит не менее часа. При этом плата за парковку будет взиматься только в рабочие дни. С 9 часов вечера до 7 утра в будни, а также по выходным и в нерабочие праздничные дни парковка в центре будет свободной.

Законопроектом также определены категории транспортных средств, с которых не будет взиматься плата за парковку. В том числе бесплатно смогут парковаться автомобили, управляемые участниками Великой Отечественной войны или инвалидами, а также перевозящие их транспортные средства. Аналогичное право владелец платной парковки может предоставить и другим категориям граждан.