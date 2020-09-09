Пенсионер из Бакалинского района механизировал выращивание картофеля

Фото: Бакалинское телевидение



Фото: Бакалинское телевидение

Народный умелец из села Бакалы Бакалинского района республики механизировал процесс выращивания картофеля. Марат Гимазетдинович Хакимов — военный пенсионер. Выйдя на заслуженный отдых, всерьез взялся за свое хобби — конструирование и сборку техники. Механизмы и орудия для работы придумывает и собирает сам. Так, для того, чтобы посадить картошку, использует такие вспомогательные агрегаты, как плуг, почвофрезу, картофелесажалку, потом достает из мастерской «ежик» для довсходовой обработки, окучники, косилку для ботвы, по осени в ход идет самодельная картофелекопалка.

Всего в хозяйстве Марата Хакимова около 20 агрегатов разного назначения, но самый главный помощник — минитрактор, собственноручно собранный из деталей от «Москвича» и старенького мотоцикла. Машина настолько мала и легка, что не приминает землю. Благодаря ей, выращивание картофеля превратилось в увлекательный и, что важно, нетрудоемкий процесс.