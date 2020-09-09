Коронавирус в Башкирии: Из 8000 зараженных выздоровели 7209; как получить COVID-справку

В Минздраве Башкирии рассказали, как получить справку о наличии или отсутствии заболевания COVID-19.

Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

Из 8000 зараженных выздоровели 7209. За последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом, 17 из которых пришлись на Уфу, сообщили в республиканском Минздраве 8 сентября. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 042 подтвержденных случая COVID-19. Сейчас в стационарах находятся 46 инфицированных коронавирусной инфекцией, трое из них — в тяжелом состоянии. На аппарат искусственной вентиляции легких никто не подключен. На амбулаторном лечении находятся 758 человек с легкой формой заболевания.

«За сутки с выздоровлением выписаны 83 пациента, всего с начала пандемии выписаны из больниц 7 209 человек», — констатировали в Минздраве.

Среди выздоровевших от коронавируса и глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Как он сам рассказал изданию «МКСеть», после лечения тест на COVID — отрицательный. Теперь руководителю администрации предстоит двухнедельный карантин.

Напомним, Азамат Абдрахманов вызвал бурное недовольство жителей Ишимбайского района после событий на горе Куштау. Очевидцы утверждали, что он лично участвовал в конфликтах с защитниками горы, расталкивал их и нецензурно бранился. Прокуратура проводит проверку в отношении чиновника.

Всего в Башкирии на COVID-19 обследовано 827 685 человек. Как пояснили в Минздраве, для получения справки о наличии или отсутствии COVID-19 нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где на основании результатов ПЦР анализа будет выдано соответствующее заключение.

Новых случаев смерти от коронавируса в республике не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 29 человек.

Между тем с диагнозом внебольничная пневмония за последние сутки в регионе госпитализирован 81 человек. Выписаны из больниц с выздоровлением 93 пациента. Также в Уфе за неделю на 25 процентов выросла заболеваемость ОРВИ.

Театр начинается с санитайзера. 8 сентября стало известно, как будут работать театры во время эпидемии коронавируса. В частности, Русский академический драматический театр Башкортостана открывает 159-й театральный сезон очередной премьерой. Сейчас в театре идут репетиции спектакля «Барышня-крестьянка» по мотивам одноименной повести Пушкина. Премьера состоится 17 и 18 сентября. Но в нынешней ситуации торжественного открытия сезона с выходом всей труппы и прочими традиционными ритуалами не будет, уточнила руководитель литчасти театра Елена Попова. «По рекомендациям Роспотребнадзора продажа билетов организована с учетом социальной дистанции и количество мест ограничено», — пояснила она.

Также в театре для недопущения распространения коронавирусной инфекции будут соблюдены все нормы безопасности: в фойе установлены санитайзеры, приобретены бесконтактные термометры для измерения температуры. Отмечается, что всем зрителям необходимо быть в масках.