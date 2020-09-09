Проект ПФО «Вернуть детство» пройдет в онлайн формате в Уфе

Проект Приволжского федерального округа для детей-сирот «Вернуть детство», который традиционно собирает воспитанников приютов со всех регионов ПФО, пройдет в онлайн формате в Уфе 24-25 октября. Сегодня организаторы ведут подготовительные работы, разрабатывается специальный сайт, на базе которого состоятся мероприятия. Заместитель полпреда Олег Машковцев на совещании в режиме видеоконференции отметил, что «проведение любого межрегионального мероприятия в очном формате требует тщательной проработки, при этом следует учитывать мнение территориальных управлений Роспотребнадзора при принятии таких решений». Спортивно-туристский лагерь «Туриада» по согласованию с руководством Саратовской области, на территории которой он проводится, перенесен в полном объеме на 2021 год. По остальным окружным проектам, запланированным к проведению во II полугодии текущего года, участники совещания договорились принимать решения с учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой и развитием ситуации с пандемией в регионах округа.

Отдельно Олег Машковцев остановился на проведении фестиваля уличного искусства «ФормАрт», проходящего в дистанционном формате.

«До 10 сентября в регионы будет направлена информация о победителях региональных этапов. После начнется самый ответственный этап фестиваля – отрисовка эскизов победителей на ранее определенных объектах городской среды», – сказал заместитель полномочного представителя.

Он также напомнил, что региональные организационные комитеты должны обеспечить финалистов отборочного этапа материалами и инструментами для выполнения необходимых работ по нанесению изображений на фасады зданий, индивидуальными средствами защиты и спецтехникой, позволяющей выполнять работы на высоте. В конце октября пройдет финальное голосование, по итогам которого будут определены победители конкурса.