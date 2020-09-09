Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.96 ↑

EUR 89.73 ↓

9 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Проект ПФО «Вернуть детство» пройдет в онлайн формате в Уфе

ОБЩЕСТВО

Проект Приволжского федерального округа для детей-сирот «Вернуть детство», который традиционно собирает воспитанников приютов со всех регионов ПФО, пройдет в онлайн формате в Уфе 24-25 октября. Сегодня организаторы ведут подготовительные работы, разрабатывается специальный сайт, на базе которого состоятся мероприятия. Заместитель полпреда Олег Машковцев на совещании в режиме видеоконференции отметил, что «проведение любого межрегионального мероприятия в очном формате требует тщательной проработки, при этом следует учитывать мнение территориальных управлений Роспотребнадзора при принятии таких решений». Спортивно-туристский лагерь «Туриада» по согласованию с руководством Саратовской области, на территории которой он проводится, перенесен в полном объеме на 2021 год. По остальным окружным проектам, запланированным к проведению во II полугодии текущего года, участники совещания договорились принимать решения с учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой и развитием ситуации с пандемией в регионах округа.

Отдельно Олег Машковцев остановился на проведении фестиваля уличного искусства «ФормАрт», проходящего в дистанционном формате.

«До 10 сентября в регионы будет направлена информация о победителях региональных этапов. После начнется самый ответственный этап фестиваля – отрисовка эскизов победителей на ранее определенных объектах городской среды», – сказал заместитель полномочного представителя.
Он также напомнил, что региональные организационные комитеты должны обеспечить финалистов отборочного этапа материалами и инструментами для выполнения необходимых работ по нанесению изображений на фасады зданий, индивидуальными средствами защиты и спецтехникой, позволяющей выполнять работы на высоте. В конце октября пройдет финальное голосование, по итогам которого будут определены победители конкурса.

ИА «Башинформ»
Теги: ПФО, дети-сироты, проект Вернуть детство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Совет директоров башкирского БСК ставит под сомнение поручение Президента РФ: мнение
Главная задача проведения Совета директоров БСК во главе с чиновником Григорием Рапотой (с 2011 года Государственный секретарь Союзного государства Рос
В Башкирии потеплеет до +26 градусов и придет порывистый ветер
9 сентября в Башкирии ожидается потепление. В некоторых районах, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, столбики термометров поднимутся до +26 градус
В Италии погибла фотомодель из Уфы: выясняются обстоятельства случившегося
В Италии погибла уфимская фотомодель, 33-летняя Галина Федорова. Об этом сообщила мать погибшей. Сейчас женщина пытается вернуть тело дочери в Уфу. Как
В Башкирии родители обвиняемого в терроризме парня рассказали свою версию случившегося
﻿18-летнего парня из Межгорья Богдана Колодяжнова Центральный военный окружной суд Екатеринбурга приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы за «
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть