Фото: Валерий Шахов В России предложили установить минимальный гарантированный доход Фото: Валерий Шахов

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан, сообщает РИА Новости.

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил он на совещании по социальным проектам партии и добавил, что такие модели уже существуют в некоторых странах.

По мнению Медведева, пандемия коронавируса наглядно показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить в стране социальную стабильность.

Он подчеркнул, что идею гарантированного дохода необходимо «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

«Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года», — резюмировал Медведев.

Накануне установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы.

Это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения.

Как заметил Кутепов, во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице в России повысили до прожиточного минимума, однако эта мера оказалась недостаточной.