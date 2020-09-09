Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.96 ↑

EUR 89.73 ↓

9 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России предложили установить минимальный гарантированный доход

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

В России предложили установить минимальный гарантированный доход Фото: Валерий Шахов

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан, сообщает РИА Новости.

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил он на совещании по социальным проектам партии и добавил, что такие модели уже существуют в некоторых странах.

По мнению Медведева, пандемия коронавируса наглядно показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить в стране социальную стабильность.

Он подчеркнул, что идею гарантированного дохода необходимо «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

«Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года», — резюмировал Медведев.
Накануне установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы.

Это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения.

Как заметил Кутепов, во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице в России повысили до прожиточного минимума, однако эта мера оказалась недостаточной.

ИА «Башинформ»
Теги: минимальный гарантированный доход
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Совет директоров башкирского БСК ставит под сомнение поручение Президента РФ: мнение
Главная задача проведения Совета директоров БСК во главе с чиновником Григорием Рапотой (с 2011 года Государственный секретарь Союзного государства Рос
В Башкирии потеплеет до +26 градусов и придет порывистый ветер
9 сентября в Башкирии ожидается потепление. В некоторых районах, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, столбики термометров поднимутся до +26 градус
В Италии погибла фотомодель из Уфы: выясняются обстоятельства случившегося
В Италии погибла уфимская фотомодель, 33-летняя Галина Федорова. Об этом сообщила мать погибшей. Сейчас женщина пытается вернуть тело дочери в Уфу. Как
В Башкирии родители обвиняемого в терроризме парня рассказали свою версию случившегося
﻿18-летнего парня из Межгорья Богдана Колодяжнова Центральный военный окружной суд Екатеринбурга приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы за «
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть