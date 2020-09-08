Башкирия представила турпроекты региона на международной выставке «ОТДЫХ Leisure» в Москве

Башкирия представила турпроекты региона на международной выставке-форуме «ОТДЫХ Leisure 2020» в Сколково в Москве

В этом году выставка проводится 26-й раз, главной темой стал вопрос развития внутреннего и въездного туризма. Участниками стали не только российские компании, а также представители зарубежных офисов по туризму.

Чтобы презентовать туристический потенциал Республики Башкортостан, в столицу России приехали представители туристической индустрии со всей республики: эксперты в области туризма, туроператоры, сотрудники геопарков «Янган-тау» и «Торатау».

С экспозицией «Терра Башкирия» познакомилась глава Ростуризма Зарина Догузова. Ей рассказали о туристических возможностях региона, а также продемонстрировали игру на курае. Звучание башкирского духового музыкального инструмента Догузовой очень понравилось.

В рамках форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2020» пройдут сессии, круглые столы, дискуссии, практические кейсы и презентации. Участники смогут найти ответы на профессиональные вопросы, получить новые навыки и знания от экспертов туротрасли. Завершится форум-выставка 10 сентября.