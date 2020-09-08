В Уфе выявляются факты мошенничества при получении пособий по безработице

В Уфе фиксируются два способа незаконного получения пособий по безработице – предоставление ложных или недостоверных сведений до присвоения статуса безработных и сокрытие факта трудоустройства, после получения статуса. Такие случаи в основном выявляются при проведении перерегистрации безработных, когда служба занятости направляет запросы в Пенсионный фонд. Об этом рассказал врио директора Центра занятости населения Уфы Ридан Ахьямов.

Факты трудоустройства получающих пособия безработных скрывают учредители коммерческих организаций, а также лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. В результате взаимодействия с налоговой службой среди руководителей ООО было выявлено 202 таких нарушителей, 259 человек – по спискам ИП и 431 – среди самозанятых. По всем выявленным фактам нарушителям предлагается добровольно вернуть незаконно полученные средства. В случае отказа материалы передаются в правоохранительные органы и незаконные выплаты взыскиваются в судебном порядке.

Как сообщалось, численность стоящих на учете в Центре занятости Уфы на 3 сентября составила 37 тысяч человек, увеличившись за неделю на 941 человека. Уровень регистрируемой безработицы продолжает расти и на 3 сентября составил 6,14%.