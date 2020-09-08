В Уфе на бульваре Хадии Давлетшиной временно вводится двухстороннее движение

В Уфе по бульвару Хадии Давлетшиной на участке от проспекта Октября до улицы Комсомольской временно вводится двухстороннее движение транспорта, сообщает мэрия. Изменения связаны с масштабной реконструкцией улиц 8 Марта и Комсомольская.

В ближайшее время на участке приступят к прокладке коммуникаций и ливневой канализации. В связи с этим бульвар Давлетшиной на пересечении с улицей Комсомольской будет перекрыт. На время проведения этих работ и будет действовать двухстороннее движение по бульвару от Комсомольской до Проспекта Октября. Прежде на этом участке движение было односторонним. Дорожные знаки планируется заменить 9 сентября.

Проект комплексной реконструкции и расширения проезжих частей улиц 8 Марта и Комсомольская от пересечения с ул. 50-летия Октября до Лесотехникума начался осенью 2019 года. Завершение транспортного проекта запланировано на осень 2021 года.