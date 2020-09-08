Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии потеплеет до +26 градусов и придет порывистый ветер Фото: ИА «Башинформ»

9 сентября в Башкирии ожидается потепление. В некоторых районах, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Ночью температура воздуха не опустится ниже +5.

На западе республики возможны дожди, но кратковременные и небольшие.

В Уфе ночью до +5 градусов, днем – до +23 градусов и сильный порывистый ветер. Дождей не ожидается.