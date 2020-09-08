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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Участник из Башкирии признан победителем конкурса управленцев «Лидеры России»

ПОЛИТИКА
Фото: Соцсети

Участник из Башкирии признан победителем конкурса управленцев «Лидеры России» Фото: Соцсети

Уроженец Башкирии Арсен Аюпов стал победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Управляющий партнер группы компаний «РЕ Групп» получил сертификат на 1 млн рублей, который сможет использовать в любом российском вузе, и шанс набраться управленческого опыта у чиновников высшего звена и крупных бизнесменов.

«Нашу республику на конкурсе представляли шесть суперфиналистов, двое из которых в прошлом году одержали победу в конкурсе «Лидеры Башкортостана». Значит, организаторы нашего конкурса объективно оценивали участников. Правда, в нашем конкурсе необходимо еще организовать такую же четкую, как в федеральной программе, связь победителей с потенциальными работодателями, как в гос-, так и в частном секторе. Пока этого нет. Вот и Арсен уехал работать в Москву. Будем думать, как заманить его и других наших талантливых ребят обратно», — написал на своей странице в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: Лидеры России
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