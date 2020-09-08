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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Объявлен Конкурс на лучшую научную работу молодых ученых вузов и научных учреждений РБ

ОБЩЕСТВО

Объявлен Конкурс на лучшую научную работу молодых ученых вузов и научных учреждений Республики Башкортостан. Ежегодный конкурс проводится с целью развития кадрового потенциала науки и высшего образования, повышения эффективности фундаментальных и прикладных исследований, совершенствования инновационной инфраструктуры в сфере науки и образования Республики Башкортостан.

Организатор конкурса — Российский союз молодых ученых» в Башкортостане при организационной и финансовой поддержке Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Согласно положению, конкурс проводится в 2020 г. по следующим направлениям:

1. Физико-математические науки.

2. Химические науки.

3. Технические науки.

4. Гуманитарные науки.

5. Биологические науки. Генетика и биотехнологии.

6. Медицинские науки. Фармация.

7. Экономические науки.

8. Экология. Науки о земле. Ресурсосбережение.

9. Информационные технологии. Вычислительная техника.

10. Нанотехнологии и наноматериалы.

11. Музыкальное и художественное творчество. Искусствоведение.

12. Инновационные инженерно-технические проекты (технологическая новизна проекта и готовность его внедрения в производство в регионах Приволжского федерального округа).

Также объявляются две дополнительные номинации для обучающихся в общеобразовательных организаций: Технические науки и Естественные науки.

Сроки проведения конкурса — с 8 сентября по 8 октября 2020 года. В конкурсе могут участвовать молодые ученые (аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет на момент подачи работы на конкурс) и молодежные научные коллективы (не более 5 человек). Соискатели должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать, работать или обучаться на территории Республики

Башкортостан.

Необходимо также предоставить соискателю информацию о публикационной активности соискателя (профиль в elibrary, ResearcherID и номер в Scopus). Если нет двух последних (ResearcherID и Scopus), то профиль в elibrary обязателен.

На конкурс принимаются научные работы (циклы работ), материалы по разработке или созданию приборов для научных исследований, методик и технологий, являющиеся вкладом в развитие научных знаний, отличающиеся

оригинальностью в постановке и решении научных задач. Научные работы принимаются к рассмотрению после их опубликования как публикации результатов исследования.

Положение опубликовано на сайте организаторов конкурса.

ИА «Башинформ»
Теги: молодые ученые
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