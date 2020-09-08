В Уфе обнаружили партию полуфабрикатов из мяса птицы с сальмонеллой

За два месяца лета специалисты Россельхознадзора Башкирии отобрали несколько проб партий замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. Их отправили на исследование в разные лаборатории (Челябинск и Новосибирск). Результаты оказались неутешительными: высокое содержание бактерий S. typhi-murium, гр.B – то есть сальмонеллы.

«Микроорганизм вызывает болезнь, известную как сальмонеллез, которая поражает как людей, так и животных. У человека заболевание характеризуется острыми симптомами отравления, температурой, тошнотой и болью в животе. Особенно опасна болезнь для детей младшего возраста», — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора республики.

В итоге производителя за нарушение оштрафовали на 300 тысяч рублей.