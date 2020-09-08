В Башкирии суды приговаривают городских активистов к крупным штрафам и арестам

Сооснователя движения «СтопБашРТС» Ивана Апаева суд оштрафовал на 30 тыс. рублей за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» с критикой ценовой политики компании БашРТС, а активистка из дома номер 5 на улице Руставели Алла Яковлева была арестована на трое суток по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» за то, что преградила вход в здание администрации республики вице-премьеру Азату Бадранову.

Апаев на странице в социальной сети «ВКонтакте» в июне и июле опубликовал пост с заголовком «Новый пост про п…в и уродов с БашРТС», а также комментарии, в которых к компании применялись такие эпитеты, как «хапуги», «бараны» и «свиньи». Заявления в полицию на активиста написал ветеран труда, заслуженный энергетик и бывший сотрудник БашРТС Александр Оверченко. Судья Орджоникидзевского районного суда Уфы Шамиль Губайдуллин признал Апаева виновным и назначил 30 тыс. руб. штрафа (по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд счел, что распространенная активистом информация была «негативной», «циничной», «противоречащей установленным правилам поведения» и «требованиям общечеловеческой морали».

На момент судебного процесса пост и комментарии со страницы уже были удалены. Суд опирался на заключение сотрудника Центра правовых и технических экспертиз Башгосуниверситета, кандидата филологических наук Елены Кисловой, что в публикациях активиста содержалась «негативная оценка личности и деятельности», использовались «выражения, унижающие честь, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность», применялась «бранная, грубая и просторечная лексика».

В конце августа протокол по той же статье КоАП был составлен на другого сооснователя движения «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина. Ему также вменяют публикацию в сети «ВКонтакте» поста и комментариев, оскорбляющих органы госвласти. Заявление на активиста в полицию написал некий житель Уфы Олег Иванов, указав, что тот «постоянно публикует посты, оскорбляющие и дискредитирующие действующую власть», что в период пандемии может вызвать «негативные последствия и социальный взрыв».

К административному делу Альберта Рахматуллина полиция также приложила экспертное заключение доцента БГУ Елены Кисловой, сообщает «КоммерсантЪ». Рассмотрение его дела в суде перенесено на 11 сентября.

7 сентября полиция составила протокол по ст. 20.1 КоАП, а судья Кировского районного суда Уфы Ольга Совина арестовала на трое суток активистку Аллу Яковлеву. Жительница дома номер 5 по улице Руставели вместе с соседями с лета выступает против точечной застройки двора. В нескольких метрах от дома начато строительство 34-этажного дома группой ПСК-6 депутата горсовета Андрея Носкова.

Вчера Алла Яковлева вместе с соседями попыталась пройти в администрацию главы Башкирии на личный прием к Радию Хабирову. Когда ей это не удалось, она, увидев входящего в здание вице-премьера Азата Бадранова, попыталась получить от него личные гарантии, что о проблеме будет доложено лично главе республики. Активистка несколько минут загораживала проход господину Бадранову с вопросом, сколько времени займет его доклад главе. Сотрудник администрации главы Алексей Иванов написал на нее заявление в полицию. Судья в своем постановлении расценила действия активистки как «оскорбительное приставание к гражданам», «посягательство на общественный порядок и общественную безопасность».

Политолог Азат Янгиров считает, что закон – есть закон. И даже несмотря на накопившееся раздражение от самоизоляции во время пандемии, соблюдать законодательство должны все.

«На мой взгляд, выражать свои протестные взгляды можно совершенно законными способами. Для этого есть правовые механизмы. Они – заявительного характера. Заявился – и проводи митинги, пикеты. А те выпады, которые мы видим сейчас, они не соответствуют нормативно-правовому пространству. И в этой связи мы не должны спокойно на это смотреть, иначе эти процессы будут носить разрастающийся характер. Все должно быть в рамках правового поля. Свои мысли можно доносить законными способами. Иначе мы можем скатиться в неправовое общество», — сказал Янгиров.