Фото: администрация Уфы В Уфе старый Бельский мост будут периодически закрывать до конца 2021 года Фото: администрация Уфы

В Уфе строители приступили к надвижке пролетного строения нового моста в створе улицы Воровского. Однако техника безопасности и охрана труда из-за этого процесса требует периодически ограничивать движение на старом Бельском мосту 1956 года постройки.

Как сообщили в уфимской мэрии, ограничения будут производиться периодически не более 30 минут с последующим открытием движения до 31 декабря 2021 года. Напомним, завершить строительство нового Бельского моста планируется через полтора года.