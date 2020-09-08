Коронавирус в Башкирии: «Много руководителей и глав болеют»; COVID добрался до школ

В трех районах Башкирии школьников отправили на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

8 011 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Башкирии с начала эпидемии, 30 из них — за прошедшие сутки. Об этом 7 сентября на совещании в правительстве рассказал глава республиканского Минздрава Максим Забелин. На стационарном лечении сейчас находятся 67 человек, пять из них — в тяжелом состоянии. 789 человек, болеющих коронавирусом в легкой форме, лечатся амбулаторно. За все время пандемии выписано из больниц с выздоровлением 7 126 человек.

«Уровень летальности от COVID-19 составляет 0,37 на 100 тысяч человек. Новых летальных случаев за прошлую неделю у нас не зарегистрировано», — подчеркнул Забелин. Напомним, с начала пандемии в Башкирии от ковид скончались 29 человек.

Болеют школьники, руководители и главы. 323 школьника в Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за инфицирования коронавирусной инфекцией. Случаи зарегистрированы в Ишимбайском, Мелеузовском и Иглинском районах, сообщил министр образования региона Айбулат Хажин. Каждый случай отрабатывается по алгоритму. «В течение двух часов уведомление поступает в территориальное управление Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения. Круг контактных лиц, в том числе и учитель (при необходимости), уходит на дистанционный режим. То же самое с дошкольными учреждениями», — рассказал министр.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, лично он ожидал худшего, что школьники с началом учебного года будут болеть больше. «У нас много руководителей и глав болеют. Один в тяжелом состоянии. А эту неделю мы прошли «сверхожиданий», — сказал он, отметив, что также должна быть усилена пропаганда вакцинации от гриппа.

По словам главы Минздрава, регион обеспечен вакциной от гриппа до конца 2020 года. В республике уже привиты от гриппа 9 тысяч человек. Сейчас начинается вакцинация детей. Всего планируется привить от гриппа более 2 млн человек. По мнению экспертов, в этом году при гриппе могут быть осложнения из-за COVID-19.

В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса. О том, что вакцина от COVID-19 после окончания испытаний будет существовать как минимум в двух вариантах, рассказал радио Sputnik профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко. По словам ученого, в тестовой вакцинации участвуют только люди старше 18 лет, при этом итоговый продукт должен подходить и для детей. Поэтому после завершения испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины ‒ более легкого.

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов. – Прим. ред.)», – пояснил Бутенко. Напомним, в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину «Спутник V» от COVID-19. Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Выплаты за заражение коронавирусом на работе и отказы в них. Тем временем в Башкирии 203 медика Республиканской клинической больницы им. Куватова получили страховые выплаты, положенные работникам здравоохранения в случае заражения COVID-19 при исполнении должностных обязанностей. Об этом информировал Реском профсоюза работников здравоохранения. Так, в случае причинения вреда здоровью медработника с развитием у него заболеваний, вызванных коронавирусом, полагается 68 811 рублей. При установлении инвалидности 3 группы — 668 113 рублей, 2 группы — 1 376 226 рублей, 1 группы — 2 064 339 рублей. В случае смерти медработника страховая выплата составит 2 752 452 рублей.

В профсоюзе отмечают, что каждый случай инфицирования медработников рассматривает спецкомиссия. Сейчас на рассмотрении комиссии находится еще 117 заявлений сотрудников. При этом «есть и отказы в выплатах, в частности, не медицинскому персоналу или если перенесенное сотрудником заболевание не включено в постановление правительства».