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В АО «Транснефть – Урал» наградили лучших

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ОБЩЕСТВО

Сотрудники АО «Транснефть – Урал» получили ведомственные и корпоративные награды. Мероприятие было приурочено к Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Награды вручал генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Роман Ковалев.

Три работника предприятия удостоены звания «Почетный нефтяник» от министерства энергетики РФ за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны и многолетний добросовестный труд. Еще семь человек удостоены Благодарности Минэнерго.

Пятьдесят три сотрудника получили грамоты АО «Транснефть – Урал», еще 93 человека отмечены Благодарностью предприятия. Звания «Ветеран системы "Транснефть”» удостоен 21 работник – каждый из них посвятил любимой профессии более 20 лет, достигнув в ней больших высот.

«Благодарю вас за продолжение добрых традиций, заложенных ветеранами отрасли, за вашу готовность сделать все возможное для обеспечения хороших результатов деятельности коллектива. Все это – залог наших новых достижений на благо предприятия, региона и всей страны», – отметил Роман Ковалев.

Кроме того, фотопортреты десяти членов коллектива размещены на доске почета АО «Транснефть – Урал», еще пятидесяти работников – на досках почета филиалов в Башкирии, Челябинской и Курганской областях.

На мероприятии соблюдались санитарно-эпидемические требования по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Работникам филиалов АО «Транснефть – Урал» награды вручили во время торжественных собраний, прошедших по месту их работы.

ИА «Башинформ»
Теги: Транснефть – Урал
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