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В Уфе насчитывается 37 тысяч безработных, за неделю их стало больше на 900 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе насчитывается 37 тысяч безработных, за неделю их стало больше на 900 человек Фото: Олег Яровиков

В Уфе насчитывается сейчас свыше 37 тысяч официально зарегистрированных безработных, более 900 из которых получили этот статус на прошлой неделе, сообщили на оперативном совещании в мэрии.

К 3 сентября уровень регистрируемой безработицы в башкирской столице составил 6,14% против 6,65% в среднем по республике, констатировал врио директора Центра занятости населения Уфы Ридан Ахъямов.

При этом специалисты отмечают тенденцию к росту предлагаемых вакансий. На данный момент в банке вакансий Уфы содержится информация о 22 тысячах свободных рабочих мест. С начала года их стало больше на 5,5 тысячи.

Как сообщил Ахъямов, с помощью службы занятости с начала года удалось трудоустроить около 6,3 тысячи безработных. Он добавил, что сейчас все делается для того, чтобы повысить занятость населения и вернуться к показателям 2019 года.

Галина Бахшиева
Теги: занятость населения, безработные
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