Фото: пресс - служба главы Башкортостана Радий Хабиров: Мне не очень нравится история, когда посреди двора «втыкают» многоэтажку Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Глава Башкортостана во время традиционного «Стройчаса» прокомментировал ситуацию вокруг строительства в Уфе многоквартирного 34-этажного дома по улице Шота Руставели. Напомним, жители соседних домов считают, что новый объект представляет опасность для других зданий, в том числе и для расположенного рядом детского сада № 15 и 9-этажного жилого дома по адресу: Шота Руставели, 5. В июне в знак протеста против строительства высотки некоторые из жильцов дома объявляли голодовку. Они также вставали на колени перед зданием городской администрации с прикрепленными на груди плакатами «Носков – уходи, Путин – помоги». Новый дом на Шота Руставели возводит строительная компания ПСК-6.

А накануне, по сообщению издания «Коммерсант-Уфа», на трое суток была помещена под административный арест жительница дома по Шота Руставели, 5, Алла Яковлева. Кировский районный суд признал ее виновной в мелком хулиганстве. Активистку задержали около здания администрации главы региона, куда она хотела попасть на прием.

Представители администрации Уфы пояснили, что здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии, а мониторинг дома ведет институт «БашНИИстрой». Экспертиза покажет, нужно ли усиливать конструкцию здания. Радий Хабиров отметил, что в этом вопросе нужно разобраться объективно, и дал поручение первому заместителю главы своей администрации Ринату Баширову изучить ситуацию.

«Мне не очень нравится история, когда посреди двора «втыкают» многоэтажку. Нужно разобраться в этом вопросе и получить объективную картину о строительстве дома и его влиянии на соседние здания. Но вместе с тем, нельзя допускать, чтобы жители, что называется, «давили» на строительные планы. Все должно быть объективно и сбалансировано», – сказал глава Башкортостана.