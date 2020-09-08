Для жителей Башкирии будет работать бесплатная горячая линия психотерапевтов и наркологов

Бесплатную анонимную консультацию на башкирском и русском языках смогут получить жители республики от ведущих психотерапевтов, наркологов и психологов.

10-11 сентября с 11.00 до 20.00 часов в рамках республиканского конкурса «Трезвое село — 2020» в Башкортостане будет работать «Горячая линия». При звонке на номер 8-800-7000-183 в любом населенном пункте республики со стационарных или мобильных телефонов граждане смогут получить экстренную психологическую помощь по вопросам, связанным с алкоголизмом, наркоманией, реабилитацией, социализацией и созависимостью.

Организаторы акции – МСОО Всемирный курултай (конгресс) башкир и Министерство здравоохранения РБ. Как сообщили в пресс-службе курултая, бесплатная анонимная консультация известных психологов, психотерапевтов и наркологов поможет осознать проблему, признать созависимость, найти способ выйти из сложившейся ситуации (кризиса), выработать индивидуальную тактику лечения.

Специалисты «Горячей линии» подскажут:

— где в конкретном городе или районе могут предоставить профессиональную помощь,

— какие услуги можно получить в государственных медицинских центрах и центрах реабилитации на бюджетной основе,

— какие услуги предоставляют негосударственные клиники.

К акции привлекаются специалисты, способные дать консультацию на башкирском и русском языках. Любой человек может обратиться на горячую линию из любой точки республики и получить информацию по широкому кругу вопросов, связанных с употреблением алкоголя и получить помощь в разрешении сложной ситуации.

8 сентября в офисе МСОО Всемирный курултай (конгресс) башкир состоится рабочее совещание по проведению Дня трезвости. На повестке дня вопрос о подготовке и проведении акции «Горячая линия» в рамках республиканского конкурса «Трезвое село- 2020». В дискуссии примут участие эксперты, которые будут вести консультации в ходе акции «Горячая линия».