Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в июле умерло на 2000 человек больше, чем в прошлом году Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в июле текущего года умерло на 2009 человек больше, чем в июле 2019 года, показывает аналитика Росстата.

Во второй летний месяц в республике умер 6221 человек, в июле 2019 года 4 212 граждан. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 48%.

В этом июле зафиксировано 9 летальных исходов от коронавируса. Основной причиной смерти Covid-19 стал у восьмерых. У девятого инфицированного вирус не повлиял на летальный исход, он скончался по другой причине.

Всего с января по июль 2020 года скончались 31 470 жителей Башкортостана, за семь месяцев 2019 года было зарегистрировано 29 187 смертей. Прирост составил 2 283.