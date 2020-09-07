Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.18

EUR 89.03

7 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в июле умерло на 2000 человек больше, чем в прошлом году

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в июле умерло на 2000 человек больше, чем в прошлом году Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в июле текущего года умерло на 2009 человек больше, чем в июле 2019 года, показывает аналитика Росстата.

Во второй летний месяц в республике умер 6221 человек, в июле 2019 года 4 212 граждан. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 48%.

В этом июле зафиксировано 9 летальных исходов от коронавируса. Основной причиной смерти Covid-19 стал у восьмерых. У девятого инфицированного вирус не повлиял на летальный исход, он скончался по другой причине.

Всего с января по июль 2020 года скончались 31 470 жителей Башкортостана, за семь месяцев 2019 года было зарегистрировано 29 187 смертей. Прирост составил 2 283.

ИА «Башинформ»
Теги: смертность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Два ведущих вуза Башкирии объявили дополнительный набор на бюджетные места
БашГУ и Уфимский государственный нефтяной технический университет объявили дополнительный прием на бюджетные места на ряд направлений подготовки бакалавр
В октябре жителей Башкирии ждет дополнительный выходной
В честь празднования 11 октября Дня Республики жителей Башкирии ждет дополнительный выходной. 11 октября - День Республики - является в Башкирии нерабо
Под Уфой фура протаранила и смяла ВАЗ-2112, водитель погиб на месте
Сегодня ночью в Уфе, в микрорайоне Шакша на трассе М-5 Урал произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и фуры, сообщили в Управлении
В Башкирии более 300 школьников ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса
323 школьника в Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них контактные. Случаи заре
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть