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7 сентября Понедельник

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В Башкирии ушел из жизни известный фотохудожник Фаиль Абсатаров

ОБЩЕСТВО
Фото: РГО по РБ

В Башкирии ушел из жизни известный фотохудожник Фаиль Абсатаров Фото: РГО по РБ

Сегодня на 63 году жизни скончался известный башкирский фотограф, член Союза фотохудожников России Фаиль Абсатаров, сообщает региональное отделение Русского географического общества.

Фаиль Абсатаров — признанный мастер фотографии, участник творческих объединений фотографов и союзов фотохудожников. Основными темами его творчества были природа, охота, традиционная культура народов Башкортостана.

Имя фотохудожника хорошо известно в республике и за ее пределами, он обладатель множества наград и победитель многих фотоконкурсов и фотовыставок. Работы Абсатарова завоевали всеобщее признание. Среди них — «Резвый», «Водопад», «Мишки в Башкирии», «Весна в Абзаково», «Встреча», «Водопад Кукраук».

Фаилю Абсатарову было всего 63 года.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

Прощание состоится 8 сентября в 12 часов по адресу: Уфа, пр.Октября, 61, кв. 75.

ИА «Башинформ»
Теги: память
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