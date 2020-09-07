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В Нефтекамске и Янауле работают Центры обслуживания клиентов Регионального оператора

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В Нефтекамске и Янауле работают Центры обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО. В Центрах обслуживания клиентов (ЦОК) регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой» из федеральной группы компаний «Мехуборка» Константина Жаркевича можно оплатить за вывоз мусора без комиссии, сделать перерасчет или проконсультироваться по вопросам заключения договора на обращение с ТКО: всё можно сделать оперативно и в одном месте.

Ежедневно каждый офис в Нефтекамске и Янауле посещают порядка 150 и 70 человек соответственно. В ближайшее время готовятся к открытию новые Центры обслуживания клиентов – в Дюртюлях, затем — в Бирске и Агидели.

Для жителей Центры обслуживания клиентов регоператора удобны по нескольким причинам.

У всех в квитанциях есть такая строчка – «Обращение с ТКО». Это коммунальная услуга и своевременная оплата её обязательна для всех. Но в связи с тем, что начисления за оказываемую услугу приходят по количеству проживающих, у потребителей нередко возникает необходимость внести изменения в данные лицевого счета. Учеба в другом городе, работа вахтовым методом и многие другие случаи временного отсутствия проживающих могут послужить причиной для перерасчета.

В ЦОКах специалисты принимают подтверждающие документы и передают их в абонентский отдел ООО «Дюртюлимелиоводстрой», после чего менеджеры обрабатывают их и производят перерасчет.

Здесь же можно оперативно внести корректировку в данные лицевого счета – к примеру, сменить данные собственника при покупке квартиры. Нередко жители приходят с потребностью получить справку об отсутствии задолженности для предоставления субсидии, взять бумажную версию договора, проконсультироваться по вопросам обращения с ТКО – в Центрах обслуживания клиентов ГК «Мехуборка» можно решить практически любой вопрос, связанный с коммунальной услугой по обращению с ТКО.

Кроме того, здесь принимают не только физических лиц – в Центры обслуживания клиентов регоператора могут обратиться и предприятия, организации или индивидуальные предприниматели. В ЦОКе они могут подать заявку на заключение договора на обращение с ТКО, выяснить, какие документы необходимо предоставить или донести, условия для заключения договора по факту и решить другие вопросы, связанные с заключением договоров с региональным оператором на обращение с ТКО.

Для удобства посетителей в каждом Центре действует электронная очередь и расположен гостевой компьютер, на котором сотрудники обучают граждан, как пользоваться Личным кабинетом и самостоятельно отслеживать начисления и оплаты за услугу по обращению с ТКО, а также оплачивать ее без комиссии. Оплачивать услугу без комиссии можно и в самих Центрах – для этого здесь организованы кассы.

Центры обслуживания клиентов ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (ГК «Мехуборка») работают с 8 до 17 часов по будням без перерыва на обед.

Адреса ЦОКов:

г. Нефтекамск, ул. Ленина, 30.

г. Янаул, ул. Азина, 28.

Телефон «горячей линии»: 8-800-222-72-40 с 9.00 до 18.00 в будние дни.

Официальный сайт: https://www.dmsrb.ru/.

ИА «Башинформ»
Теги: Дюртюлимелиоводстрой, Мехуборка
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