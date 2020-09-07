Фото: ИА «Башинформ» МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках в воздухе и на почве Фото: ИА «Башинформ»

МЧС по Башкирии предупреждает, что 8 сентября 2020 года ночью и утром местами по республике сохранятся слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°. Такие данные предоставили в Башгидромете.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям республики, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие.

Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия. Переохлаждение организма – основная причина возникновения простудных заболеваний.

Также в связи с понижением температуры необходимо обратить внимание на усиление мер пожарной безопасности. В период понижения температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров, связанных с ненормированным использованием электроприборов и печного оборудования, поэтому следует помнить о правилах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного оборудования в жилых помещениях, напомнили в Госкомитете по ЧС.