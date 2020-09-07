Русская медная компания призвала к диалогу жителей Абзелиловского района

Совет директоров Русской медной компании (РМК) в своем обращении к жителям республики и в частности Абзелиловского района призвал их к диалогу и сотрудничеству. В обращении говорится, что в компании понимают и разделяют озабоченность людей экологической безопасностью и состоянием окружающей среды на землях, расположенных возле территории лицензионного участка Салаватского месторождения медных руд, в случае его возможной разработки. Представители РМК обещают в сентябре провести встречу с жителями и представителями СМИ и ответить на самые болезненные и непростые вопросы.

«Мы видим причину возникшего недопонимания прежде всего в недостаточной информированности граждан как в части современных экологических требований, предъявляемых законами Российской Федерации к промышленной экологической безопасности, так и в части технологических достижений XXI века в горно-добывающей индустрии. Хотим обратить Ваше внимание на то, что сейчас говорить даже теоретически о каком-либо будущем воздействии нашей деятельности на экологическую обстановку Абзелиловского района преждевременно. У компании нет понимания реальных запасов недр на лицензионном участке, чтобы принимать решение о целесообразности его разработки и какого-либо строительства. Ответ на вопрос о строительстве ГОКа может дать только геологоразведка, которую мы приостановили по просьбе главы администрации Абзелиловского района Ильдара Нафикова и исходя из собственных этических ценностей: если есть недопонимание, необходима конструктивная открытая дискуссия, встречи, равноправный диалог», — говорится в обращении.

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Совет директоров Русской медной компании обещает закрепить все отношения на бумаге и сделать публично. За 16 лет работы РМК вложила 245 млрд рублей в развитие цветной металлургии, было создано более 10 тысяч рабочих мест. Более 80% персонала предприятий РМК – местные жители. Предприятия РМК зарегистрированы на территориях присутствия, платят налоги и являются надежными социальными партнерами муниципальных районов и городов.Напомним, в Абзелиловском районе местные жители выражают протест против планов по разработке месторождения меди у хутора Салават-совхоз. Работами занимается «Александринская горно-рудная компания» («дочка» «Русской медной компании»). Местных жителей тревожит, что природе, и в частности источникам питьевой воды, будет причинен ущерб.

В конце августа глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков заявил о приостановлении геологоразведочных работ на территории Салаватского медного месторождения. Он написал, что «обратился к руководству Русской медной компании с просьбой приостановить геологическую разведку на территории Салаватского медного месторождения в Абзелиловском районе. Рассмотрев обращение, компания согласилась поставить работы на паузу и вывести технику из леса».