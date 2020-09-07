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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: 8 тысяч заражений COVID-19; как будут вакцинировать учителей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии заболевших новой коронавирусной инфекцией почти в три раза меньше, чем внебольничной пневмонией.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

63 новых случая COVID и 173 — внебольничной пневмонии. В субботу и воскресенье в Башкирии было выявлено соответственно 31 и 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике общее количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 7 981, информировал региональный Минздрав. Сейчас активными носителями коронавирусной инфекции являются 834 человека. В больницах находятся 67 инфицированных, шесть из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно, дома, проходят лечение 767 человек.

«За сутки с выздоровлением выписаны 13 пациентов, всего с начала пандемии выписаны из больниц 7 118 человек. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано», — уточнили в ведомстве. Число умерших от коронавируса в регионе по-прежнему составляет 29 человек.

Статистику смертности от коронавируса в Башкирии опубликовал Росстат. Согласно данным ведомства, пишут СМИ, в июле в республике от COVID-19 скончались 9 человек. При этом у 8 человек коронавирус стал основной причиной смерти, девятый умерший был носителем COVID-19, но скончался от другого заболевания.

В целом по России коронавирус выявлен у 1 025 505 человек, выздоровели 840 949 зараженных, умерли 17 820. В мире зарегистрировано более 26 млн случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело более 17 млн, скончались свыше 863 тыс. человек.

Также за минувшие выходные в Башкирии зарегистрировано 173 заболевших внебольничной пневмонией. Выписаны из больниц с выздоровлением 150 пациентов.

Учителей не будут заставлять прививаться от коронавируса, их будут вакцинировать в добровольном порядке. Об этом заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. «Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — подчеркнул Глушко. В свою очередь, от школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдать тест на коронавирус. «Главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой. Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация», — пояснил чиновник.

Ранее для недопущения распространения коронавируса в школах Башкирии ввели дополнительные меры безопасности – сокращенные уроки, обязательная термометрия, усиленная дезинфекция, кабинетная система обучения. Для всех взрослых — обязательное ношение масок. При этом, по данным СМИ, учителям разрешили не надевать медицинские маски на уроках.

На оперу — в маске. Тем временем Башкирский театр оперы и балета готовится ко встрече со зрителем в условиях эпидемии коронавируса. С 15 сентября в театре возобновляются спектакли. В связи с этим театр опубликовал новые правила для безопасности публики и персонала. Так, билеты продаются с расчетом на заполняемость зала не более 50 процентов. В зале возможны семейная, парная и одиночная рассадки. При посещении театра зрители должны быть в масках.

На входе всем зрителям измерят температуру. Отмечается, что зрителей с температурой тела выше 37°С не допустят на мероприятия. Заболевшие сотрудники также отстраняются от работы.

Помещения театра будут регулярно проветриваться и дезинфицироваться, в зрительном зале организуют бактерицидную обработку воздуха. Везде, даже в буфете, предполагается социальная дистанция.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, вакцинация, COVID-19, маски
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