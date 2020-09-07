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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии вновь потеплеет до 25 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии вновь потеплеет до 25 градусов Фото: Олег Яровиков

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится солнечная и теплая погода, сообщили в Башгидромете.

По данным синоптиков, в понедельник в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха днем — 18-23 градуса.

Во вторник будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый.

Температура воздуха ночью — 6-11 градусов тепла, в северных и горных районах до плюс 1, днем — 20-25 градусов.

В среду в республике прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный слабый, днем умеренный.

Как и накануне, температура воздуха ночью — 6-11 градусов тепла, в северных и горных районах до плюс 1, днем — 20-25 градусов.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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