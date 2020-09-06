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В Уфе презентовали двухэтажный экскурсионный автобус

ОБЩЕСТВО

В Уфе презентовали двухэтажный экскурсионный автобус и его маршрут. Такой подарок уфимцам и гостям столицы сделала Республика Башкортостан.

По словам представителя Госкомтуризма региона Раиля Мухамедьянова, вопрос покупки такого автобуса стоял давно, поскольку в Уфе есть, на что посмотреть, есть, что предложить туристам.

«За полтора часа двухэтажный автобус преодолеет 12-15 километров. Наш сегодняшний маршрут проложен по старой части Уфы. Экскурсионный автобус начнет движение от «Гостиного Двора», там же и конечная точка. Он проедет по историческим улицам, по Новой набережной Белой, — пояснил Раиль Мухамедьянов. — Надеемся, что экскурсионный автобус полюбится всем: и уфимцам, и туристам».
Пассажирами первого рейса по экскурсионному маршруту стали почетные граждане Уфы. Сегодня же состоялись еще два экскурсионных рейса, уже для многодетных семей республики.

Экскурсионные поездки по Уфе организуются с соблюдением всех санитарных норм и в сопровождении профессиональных гидов.

Социальные рейсы на туристическом автобусе продлятся до 11 сентября. Участниками таких рейсов станут дети-инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, волонтеры, помогавшие медикам в борьбе с KOVID-19, а также чернобыльцы.

В штатном режиме двухэтажный туристический автобус начнет курсировать по Уфе с 12 сентября.

Проезд – платный. Купить билет можно на месте.

Автобус будет отправляться ежедневно от «Гостиного Двора». Он проследует по историческим улицам Уфы: Ленина, Карла Маркса, Кирова, Мажита Гафури, Заки Валиди, Тукаева, Советская, Пушкина, Сочинская, Набережная реки Белой.

Экскурсионный автобус брендирован: его корпус украшает логотип «Terra Bashkiria».

Всего в автобусе 59 сидячих мест, на открытой части второго этажа смогут разместиться 29 человек, 14 будут ехать в его застекленной части.

Задняя часть второго этажа автобуса накрыта сдвижным тентом, при необходимости превращается в открытую с трех сторон площадку, а передняя часть застеклена. Современные системы отопления и кондиционирования позволяют использовать автобус на туристическом маршруте в течение всего года.

Галина Бахшиева
Теги: туристический автобус
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