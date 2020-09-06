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6 сентября Воскресенье

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии потеплеет до 24 градусов

ОБЩЕСТВО

В начале следующей недели синоптики Башкирии прогнозируют потепление до 23-24 градусов.

Как сообщили в Башгидромете, 6 сентября в республике ожидается переменная облачность. Без осадков, в отдельных северо-восточных районах небольшой дождь. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха днем — от 16 до 21 градуса, по северо-востоку до 11 тепла.

7 сентября в регионе будет преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью — 3-7 градусов тепла, в горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, минус 2 градуса. Днем гораздо теплее — 18-23 градуса.

8 сентября в Башкирии вновь преимущественно без осадков. Ветер переменный направлений слабый.

Температура воздуха ночью — от 4 до 9 градусов тепла, днем — 19-24 градуса.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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